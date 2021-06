Rudelgucken mit Regeln

Wettermäßig war es bereits ein Auftakt nach Maß: Strahlende Abendsonne und milde 24 Grad zum Anpfiff abends um neun. Das erste Public Viewing des SC Greven 09 lockte am Dienstagabend mehr als hundert Fußballfans ins Station an der Schöneflieth.

Es gab mal eine Zeit, in der war Public Viewing auch in Greven eine ziemlich kuschelige Angelegenheit. Dicht an dicht standen da hunderte Fußballfans etwa im Ballenlager oder am Beach, um mit der Nationalelf um Titel und Tore zu fiebern. Und bei jedem Treffer von Müller und Co. flog so mancher Getränkebecher durch die Luft – kostenlose Bierdusche für alle inklusive.