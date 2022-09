Rummel, Humor und ganz viel Musik

Die Festwiese am Ortsausgang Gimbtes Richtung Sprakel ist vorbereitet und ein großes Zelt wartet auf Besucher, die ein beachtenswertes Programm geboten bekommen.

Mehr als zwei Jahre hat sich das Blasorchester Gimbte auf die Jubiläumsfeierlichkeiten für sein 100-jähriges Bestehen vorbereitet. 100 Jahre, in denen das Orchester zwei Weltkriege überstanden und sich trotzdem immer wieder gefunden hat. Und zu Zeiten, in denen das Geld knapp war, mussten – so berichtet es die Chronik – zum Erwerb von Instrumenten und Noten schon mal Schinken eingetauscht werden.