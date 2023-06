Historische Fahrzeuge auf Wanderfahrt durch das Münsterland

In einer Welt mit E-Autos und computergesteuerten Fahrzeugen sind sie wie eine aus der Zeit gefallene Ausnahmeerscheinung. Sogenannte „Schnauferl“, Fahrzeuge aus den Anfangszeiten des Automobilbaus, machten jetzt unter anderem in Gimbte Station. Mit dabei war auch ein Modell, das Wirtschaftsgeschichte geschrieben hat.

Hören kann man sie schon aus einiger Entfernung. Doch das Erleben der charakteristischen Geräusche ist noch gar nichts im Vergleich zu dem beeindruckenden Anblick, wenn ein Fahrzeug nach dem anderen um die Ecke biegt und dann fein säuberlich in Reih' und Glied abgestellt wird. Messing und Blech blitzen in der Sonne. An jedem (hölzernen) Rad und an jeder Lampe gibt es eine interessante Geschichte zu entdecken. Und lebendige Geschichte – das sind die Schönheiten aus längst vergangenen Zeiten auch selbst.