Schmerz als positives Signal

„Kennen Sie das Handtaschen-Syndrom?“, Magnus Kaprolat verweist auf die Filmsequenz auf dem Bildschirm in seinem Ladenlokal an der Münsterstraße 25. Mit Handtaschen-Syndrom ist hier nicht etwa die Shopping-Wut manches Fashion-Addicts gemeint. Auf dem Monitor des Inhabers von „Indiz Bewegungsanalysen“ ist eine gehende Frau zu sehen, bei der der linke Arm mitschwingt, der rechte jedoch eher statisch vor dem Körper verweilt – also die klassische Ich-trage-eine-Handtasche-Position einnimmt. „Eine solche Fehlhaltung, führt durch die entstehenden Dysbalancen zu einem Ungleichgewicht in der Bewegung und damit oftmals zu Schmerzen im kompletten Bewegungsapparat“, erklärt Magnus Kaprolat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch