Schmetterlinge fliegen durchs Fenster des Kunstturms

Am Freitag wurde die Ausstellung mit Werken der Künstlerin Maike Denker im Kunstturm eröffnet.

Die Vielseitigkeit von Themen und künstlerischen Handschriften ist eines der herausragenden Kennzeichen des Kunstvereins Greven. Dies zeigt sich einmal mehr in der aktuellen Ausstellung „circulating bodies without skin”, die am Freitag im Beisein der Künstlerin Maike Denker aus Münster eröffnet wurde.