„Schon ein bisschen aufdringlich“

Ein Grevener fühlte sich am Dienstag durch einen Bettler belästigt und informierte das Ordnungsamt. Am Telefon habe man ihm daraufhin gesagt, man habe derzeit zu wenig Personal, um sich um die Angelegenheit kümmern zu können.

Im Parkdeck an der Martinischule hat ein bettelnder Mann Kunden am Kassenautomat angesprochen. Das haben einige als unangemehm empfunden.

Der Bettler, so schildert es der Bürger, habe im Parkdeck an der Martinischule die Leute „aktiv angebettelt“, als diese am Kassenautomaten ihr Parkticket bezahlen wollten. Er sei nicht unverschämt aufgetreten, aber manchen sei es gleichwohl „nicht geheuer“ gewesen, weil sie der Situation nicht ausweichen konnten – anders als bei Personen, die sich in die Fußgängerzone setzen und einen Hut oder ähnliches vor sich stellen.

Ordnungsamt angerufen

Einigen Parkenden, darunter eine Mutter mit Kind sowie ältere Menschen, sei es durchaus störend aufgefallen, dass sie aktiv angesprochen worden seien. „Man merkte, dass es ihnen unangenehm ist. Man steht da und hat das Portmonee ja schon in der Hand“, schildert der Grevener die Situation. „Wir empfanden das schon als ein bisschen aufdringlich.“ Also habe er das Ordnungsamt angerufen und erfahren: Man sei personell knapp dran und könne daher niemanden zum Parkhaus schicken.

Das, so betont, Mattes Stein von der Stadtverwaltung auf Anfrage, sei auch nicht unbedingt nötig, denn: „Grundsätzlich ist Betteln nicht verboten und ob das Betteln als ,aufdringlich' anzusehen ist, was dann gegebenenfalls ein Einschreiten der Ordnungsbehörde erforderlich macht, muss im Einzelfall anhand der jeweiligen Umstände entschieden werden.“ Ein reines Ansprechen von Personen, so Stein weiter, „reicht dafür nicht aus“.

Personalnot

Tatsächlich sei es so, dass die Personaldecke im Ordnungsamt urlaubs- und krankheitsbedingt aktuell sehr ausgedünnt sei, so dass man in dieser Woche „zu einem priorisierten Abarbeiten der Vorgänge übergegangen“ sei. Trotz der Personalnot hätten Kolleginnen des Ordnungsamtes die Örtlichkeit aufgesucht.