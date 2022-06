Schräge Vögel mit all ihren Ängsten, Zweifeln und Freuden

„Currywurst und Pommes“ – elf Darsteller in 60 Rollen

Reichlich schräge Vögel sind in den

„Herzlich willkommen bei Radio Reckenfeld“ – so wurden die Besucher der Freilichtbühne Reckenfeld am Samstagabend zur Premiere von „Currywurst und Pommes“ begrüßt. Während Imbissbudenbesitzer Heinz seine Frittenbude für die Besucherströme des Tages vorbereitete, erklang im Hintergrund stilecht aus einem rauschenden Radio der „Currywurst und Pommes“-Song. Dem Publikum wurde es leicht gemacht, in die Szenerie einzutauchen.