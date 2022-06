Schulleiterin mit Herz und Hand

„Applaus, Applaus“, sangen die Kinder, „für Deine Art, mich zu begeistern.“ Und natürlich gab es Applaus, reichlich sogar. Denn die Zeile drückte wohl am passendsten aus, was zuvor in vielen Reden zum Ausdruck gekommen war: Am Dienstag wurde in der Mensa nicht irgendwer verabschiedet, sondern eine prägende Figur der Schule – und zudem ein besonders warmherziger Mensch: Marita Lödde-Wilken, 19 Jahre Leiterin der Mariengrundschule und insgesamt rund 25 Jahre an der Schule tätig, geht in den Ruhestand. Was erwartet sie dort? Abwarten. „Ich halte es mit Loriot: Es ist ja mein erster Ruhestand.“

