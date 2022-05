Schwer Verletzte bei Unfall auf B 481

Bei einem Unfall in Reckenfeld wurden am Donnerstagnachmittag fünf Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Unfall in Greven

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und vier Pkw hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Kreuzung Emsdettener Damm/Hembergener Damm in Greven-Reckenfeld ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden dabei fünf Menschen verletzt, davon drei schwer. Sie wurden mit mehreren Rettungswagen und zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Zum Unfallhergang konnten die Beamten vorerst keine Angaben machen. Wie Polizei-Sprecherin Heike Piepel berichtete, eilten aus Münster ein spezielles Verkehrsunfall-Aufnahme­Team sowie Gutachter an den Einsatzort auf der B 481.

Die Feuerwehr Greven rückte mit schwerem Gerät an. Sie rettete zwei schwer verletzte, eingeklemmte Personen aus ihren Fahrzeugen. „Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde umgehend ein sogenannter Massenanfall von Verletzten ausgerufen und so ein überregionaler Kreisalarmplan aktiviert“, so Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Koordt.

Die Wehr war nach eigenen Angaben mit acht Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Feuerwehr Emsdetten unterstützte den Einsatz, der gegen 16 Uhr beendet war.

Während der Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße 481 voll gesperrt.