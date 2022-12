Lieder von Udo Jürgens hört man höchst selten in einem Weihnachtskonzert; Barbershop-Gesang noch viel seltener. Und dass das Emsdettener Bläserquartett in Quintettgröße aufspielte – aber das war am Samstag eher als dickes Plus auf der Habenseite zu verbuchen; ebenso und vor allem, was der MGV Concordia Greven zusammen mit der Chorgemeinschaft Hörstel in der Martinuskirche bot: Seelenmusik mit einem festlichen Goldrahmen, für die sich die vielen Zuhörer mit langem, herzlichem Applaus bedankten.

