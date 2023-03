Ein spektakulärer Polizeieinsatz spielte sich am frühen Mittwochmorgen an der Leinweberstraße im Wohngebiet Wöste ab.

Polizeieinsatz an einem Haus an der Leinweberstraße. Dort wurde ein potenzieller Einbrecher festgenommen.

Der zufällige Passant hatte einiges zum Staunen. „Das war wie in einem Krimi im Fernsehen“, sagte er. Und: Es war wohl auch äußerst spektakulär, was da am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr in einem Haus an der Leinweberstraße im Wohngebiet Wöste passierte.