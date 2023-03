Selbst gebastelter Schilder-Protest

Für Siegfried Zech aus Reckenfeld ist die Beschilderung an der Grevener Landstraße verwirrend, unnötig und nicht mit der Straßenverkehrsordnung (STVO) vereinbar. Er fordert die Stadt zum Handeln auf - und handelte nun (nur fürs Foto) selbst.

Beschilderung an der Grevener Landstraße

Siegfried Zech lässt nicht locker. Die Beschilderung an der Grevener Landstraße ist ihm weiterhin ein Dorn im Auge. Ein neuerliches Treffen mit Vertretern von Stadt und Kreis hat daran nichts geändert. Man tauschte Argumente und Sichtweisen aus. Ohne konkretes Ergebnis.

Nun protestierte der frühere Fahrschullehrer auf seine eigene Weise gegen die nach seiner Meinung unverständliche Beschilderung: Er hat ein eigenes Schild gebastelt.

Es geht um jene Schilder zwischen den beiden Ortsmitte-Kreisverkehren. Die Schilder regeln auf beiden Seiten der Durchfahrtsstraße, wo und für wen Parken oder Halten erlaubt ist und für wen nicht. Zech hält die Schilder für nicht zulässig. „So wie es da ist, ist es nicht korrekt.“ Vor allem aber hält er sie für unverständlich. Wer mit Tempo 50 an den Schildern vorbeifahre, habe keine Chance, auf die Schnelle ihren Sinn zu erfassen. Selbst die Stadt habe eingeräumt, dass die Schilder „etwas schwierig zu deuten“ sein. Das aber könne doch nicht Sinn und Zweck von Schildern sein, echauffiert sich Zech. Daher fordert er, die Beschilderung zu ändern. „Es geht um die Klarstellung, um Eindeutigkeit. Es kann doch nicht sein, dass man erst Nachbarn fragen muss: Darf ich hier parken?“

Siegfried Zech, ehemaliger Fahrschullehrer, protestiert gegen aus seiner Sicht unverständliche Verkehrsschilder an der Grevener Landstraße in Reckenfeld. Foto:

Die derzeitige Beschilderung sieht ein absolutes Parkverbot vor, das dürfte den meisten Verkehrsteilnehmern noch klar sein. Für Verwirrung sorgen jedoch zwei Zusatzschilder, eins mit einem durchgestrichenen Pkw auf dem Seitenstreifen, eines mit einem Lkw. Was wohl bedeutet, dass das Parkverbot für Lkw gilt, nicht aber für Pkw auf dem seitlichen Parkstreifen. Oder heißt das erste Zusatzschild, dass Pkw nicht auf dem Gehweg parken dürfen? Diese (Teil-)Interpretation hatte die Stadt geliefert, als unsere Redaktion vor ziemlich genau zwölf Monaten erstmals über Zechs Beschwerde berichtet hatte. Zech kann dies noch immer nicht nachvollziehen. „Es gibt kein einziges Schild unter den fast 650, das das Parken auf dem Gehweg verbietet“, sagt er. Es sei auch gar nicht nötig. Denn laut Straßenverkehrsordnung sei eben dies - das Parken auf dem Gehweg - generell verboten.

„ Es kann doch nicht sein, dass man erst Nachbarn fragen muss: Darf ich hier parken? “ Siegfried Zech

Zechs erster Vorschlag, alle Schilder einfach zu demontieren, fruchtete nicht. Nun unternimmt er einen weiteren Anlauf und fordert, das Pkw-Zeichen abzunehmen und dafür das Lkw-Zeichen zu ergänzen durch „auf dem Seitenstreifen“. Dann sei klar: Lkw dürfen nicht auf dem Parkstreifen parken. Und genau das sei ja letztlich das Ziel der Beschilderung. Am liebsten würde Zech alle Schilder entsprechend überkleben. Weil er weiß, dass ihm das vermutlich mächtig Ärger mit den Behörden einbringen würde, lässt er es. Nur fürs Foto hält er kurz ein selbstgemaltes Schild in die Höhe, um zu demonstrieren, was er anstrebt. Ob der Reckenfelder dieses Mal Gehör findet? Offen.