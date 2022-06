Shantychor nimmt Fahrt auf

Nach Coronapausen und Entzug des Proberaums in Gimbte sind die Gimbter „Seemänner“ und ihre Chorleiterin Waltraud Hunsche wieder aktiv.

„Eine Seefahrt die ist Lustig, eine Seefahrt die ist schön.“ Diese Erfahrung durfte der Gimbter Shantychor endlich mal wieder machen.

Nach Coronapausen und Entzug des Proberaums in Gimbte sind die Gimbter „Seemänner“ und ihre Chorleiterin Waltraud Hunsche wieder aktiv. Das neue Kapitänsduo Stephan Siemon und Frederyk Saschek freuen sich, dass es endlich wieder so richtig los geht.

Der fehlende Proberaum wurde aufgrund der Privatinitiative einer Grevener Familie kompensiert. „Wir sind froh und dankbar, dass wir, so lange keine Räume in Gimbte vorhanden sind, bei Familie Becker proben dürfen. Sonst hätte es für den Shantychor und seine Zukunft nicht so gut ausgesehen“, sind sich die beiden neu gewählten Vorsitzenden des Gimbter Shantychors einig.

Jetzt wird wieder optimistisch nach vorne geschaut. Es soll Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres eine neue CD produziert werden. Damit diese auch so richtig gut gelingt, wird in diesem Jahr das Augenmerk auf den Proben liegen. „Das heißt nicht, dass wir keine Auftritte mehr machen, aber vielleicht ein paar weniger“, erläutert Stephan Siemon die aktuelle Lage.

Ein Auftritt auf dem Apfelfest in Schmedehausen ist fest eingeplant, ebenso eine Rundtour Anfang September durch die Altenheime in Greven und Reckenfeld. „Das wir auf dem 100-jährigen Jubiläum unseres Gimbter Blasorchesters auftreten ist Ehrensache“, ergänzt Frederyk Saschek. Der neue Vorstand des Shantychors versteht sich als Team, zu dem auch Robert van Heeck und Günter Möller gehören incl. der musikalischen Leitung.

Gemeinsam hat man die Schifffahrt auf der „Großherzogin Elisabeth“ organisiert. Mit dem Bus ging es Richtung Elsfleth. Von dort weiter mit dem Dreimaster über die Hunte in die Weser bis kurz vor Bremen und zurück, bei bestem Kaiserwetter. Auf dem Schiff wurden die Crew und die Mitreisenden mit Seemannsliedern des Gimbter Chors begeistert.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass diese Tour dem Shantychor, trotz aller vorherigen Widrigkeiten, wieder mächtig Schub gibt und man jetzt weiter richtig Fahrt aufnehmen will in Richtung neuer CD, heißt es in dem Bericht.