Sicher auf dem Weg zur Schule

In Deutschland sorgen rund 50 000 Schülerlotsen jeden Morgen bei Wind und Wetter für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Auch an der Nelson-Mandela-Gesamtschule kümmern sich in diesem Schuljahr wieder jedem Morgen 15 ehrenamtliche Schüler und Schülerinnen des Jahrgangs 8 und 9 als Verkehrshelfer darum, dass an der Kreuzung Teichstraße/ Am Fiskediek morgens alle und vor allem die Grundschüler der Marien-Grundschule sicher die Straße überqueren können.

