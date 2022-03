Projektgruppe präsentiert Umfrageergebnisse zur Dorfmitte in Gimbte

Nebenan entsteht schon der neue Kindergarten, der die Raumnot und die baulichen Provisorien im jetzigen Gebäude im Herzen von Gimbte beenden soll. Doch was wird aus eben diesem Bestands-Gebäude? Es gibt einen gültigen Beschluss, es abzureißen und die so entstehende Fläche anders zu nutzen. Dagegen regt sich Widerstand im Dorf. Gebündelt in Form einer Bürgerinitiative „Neue Mitte Gimbte“, die inzwischen in einer Projektgruppe unter dem Dach des Bürgervereins aufgegangen ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie