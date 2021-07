Sie wollen endlich wieder singen

Chöre in der (Noch-)Coronazeit

Reckenfeld/Greven

Lange durften sie nicht, jetzt fangen sie ganz langsam wieder an. Chöre hatten in der Corona-Zeit einen schweren Stand. Der MGV Concordia hat die Proben wieder aufgenommen, die Liedertafel will Mitte August wieder loslegen.

Von Peter Beckmann