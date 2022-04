Simon van Raalte scheidet bei „Let the music play” frühzeitig aus

Simon van Raalte schied bei „Let the music play” frühzeitig aus. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen.

Gleich zu Beginn hat Simon van Raalte den richtigen Riecher, trotzdem gehen ihm beim am Montagabend ausgestrahlten Sat.1-Quiz „Let the music play“ (wir berichteten) die ersten 100 Punkte durch die Lappen. Herbert Grönemeyers Hymne „Kinder an die Macht!“ erkennt der 45-jährige bereits nach den ersten Klängen, allein beim Titel liegt er knapp daneben, als er auf „Gebt den Kindern das Kommando“ tippt. Doch knapp daneben ist in eben auch daneben.