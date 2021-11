„So schön war der noch nie“: Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz geschmückt

Auch in diesem Jahr hat eine Gruppe aus dem ReBüVe mit weiteren fleißigen Helfern den Weihnachtsbaum („die Baum“) geschmückt.

„Die Baum“ erstrahlt wieder im vollen Weihnachtsschmuck. Passend zum Adventswochenende wurde auf dem Reckenfelder Marktplatz der große Weihnachtsbaum geschmückt. „So schön war der noch nie“, so die einhellige Meinung einer Gruppe aus dem ReBüVe und weiterer fleißiger Helfer.

Und zur Erklärung, wie in jedem Jahr: Klar, es heißt richtig „der Baum“. Doch ein Tippfehler in einer WhatsApp­-Gruppe hatte sich einst verselbstständigt – seitdem heißt der Baum bei allen Insidern nur noch „die Baum“.

Erneut musste das Baumschmücken unter Coronabedingungen erfolgen, dies bereits zum zweiten Mal. Dabei war geplant, wie in früheren Jahren wieder gegen Spenden für einen guten Zweck Gebäck und Getränke abzugeben. „Schade, dass es in diesem Jahr wieder nichts wurde“, lautete der Tenor der Aktiven.

Dank einer Spende der Sparkasse konnten einige Sterne nachgebastelt, Kugeln repariert und entsprechende Materialien angeschafft werden. Spontan wurde beschlossen, dass man sich – falls Corona es zulässt – am 24. Dezember um 10 Uhr am Weihnachtsbaum trifft und so das Weihnachtsfest einläutet. Teilnehmen dürfen alle, die interessiert sind. Eigene Getränke und Becher müssten mitgebracht werden.

Rund um den Marktplatz hat der Bauhof schon weitere kleine Tannen aufgestellt. „Diese können dann von Kindern mit selbst gebasteltem Schmuck geschmückt werden. Aber bitte keine zerbrechlichen Sachen dort anbringen“, so der Wunsch. Wenn schon vieles ausfällt, so kann man doch auf diese Weise auch Advents- und Weihnachtsfreudeverbreiten.