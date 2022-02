Sonntag Eröffnung mit Tombola und neuen Medien

Insbesondere der Kinderbereich wurde in den neuen, vorübergehenden Räumlichkeiten durch aktuelle Neuerscheinungen aufgestockt.

Der Umzug ist mit Hilfe der Mitarbeiterinnen und tatkräftiger Unterstützung der Messdiener geschafft: Die Marienbücherei kann am kommenden Sonntag, 6. Februar, in neuen Räumen an der Schützenstraße 41 / Ecke Teichstraße (schräg gegenüber der Bäckerei Muhmann) wieder ihre Tür öffnen.

„Bis zur Fertigstellung des Neubaus an der Grabenstraße können sich unsere Leser und Leserinnen hier übergangsweise mit Lesestoff eindecken. Hierzu laden wir sie recht herzlich ein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Büchereiteams.

Nach umfangreichen Aufräumarbeiten stehen wieder zahlreiche Bücher für Jung und Alt zur Ausleihe bereit. Insbesondere der Kinderbereich wurde durch aktuelle Neuerscheinungen aufgestockt.

Aus Platzgründen mussten einige Medien aussortiert werden, die nunmehr gegen eine kleine Spende für immer den Besitzer wechseln können. Zur Neueröffnung hat das Team zudem eine Tombola vorbereitet, bei der es, so die Bücherei-Mannschaft, keine Verlierer gibt.

Die Öffnungszeiten haben sich nicht verändert. Sie sind wie bisher: Sonntags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr ist geöffnet.

Die coronabedingten Maßnahmen bleiben unverändert bestehen: Ein Zutritt ist demnach nur unter Beachtung der 2G-Regeln zulässig.