Tag des Spargels: Wirtschaftliche Lage für die Branche wird schwierig

Erstmals wird in diesem Jahr der „Tag des Spargels“ gefeiert, der Bundesverband will damit auf die aktuelle Lage bei den Spargelbauern hinweisen und deutlich machen, dass die wirtschaftliche Lage ernster wird. Mit einigen Problemen hat auch Bernfried Nahrup aus Greven zu kämpfen.

Zu Besuch auf dem Hof Nahrup in Greven

Bernfried Nahrup (54) verkauft Spargel, seine Familie bereits seit 50 Jahren. Der mittelständische Betrieb in Greven ist im Münsterland für seine Qualität in der Spitze bekannt.

Die Sonneneinstrahlung am Mittwoch, und besonders am Donnerstag war auf den Feldern von Bernfried Nahrup stark. Deswegen drehten die Mitarbeiter auf dem Feld die Schutzfolien von Schwarz auf Weiß um und arbeiteten vor allem in der Früh: Los geht es auf den Feldern aktuell gegen 5 Uhr morgens. Dass - angesichts von Corona, gestiegenen Auflagen und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges - nicht alles rosarot ist, berichtet Spargelbauer Bernfried Nahrup.