Spezial-Steine für die Wolkenfabrik am Deich

Greven

Am Emsdeich entsteht derzeit eine Art großer Schornstein. Das wird Anna Arnskötters Wolkenfabrik. Die Künstlerin mit Grevener Wurzeln, die heute in Brandenburg lebt, baut an einem weiteren Kunstwerk auf dem Deich. Im Juli ist die offizielle Vernissage geplant.

Von Günter Benning