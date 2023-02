„Spielen hier Gestaltungspolizei“

Dass man dem Reit- und Fahrverein für die gewünschten Erweiterunsgbauten Vorgaben für die Fassadengestaltung machen will, nahm der grüne Ratsherr Dr. Henning Brockfeld verwundert zur Kennnis. Anderso winke man „mittelmäßige Entwürfe“ durch, um hier plötzlich „Gestaltungspolizei“zu spielen.

Die Politik als Gestaltungspolizei? Diesen Vorwurf äußerte Dr. Henning Brockfeld (Grüne), als es im Planungsausschuss um die Erweiterungspläne des Reit- und Fahrvereins St. Martin in Bockholt ging. Er nannte sie nicht namentlich, zielte aber wohl klar in Richtung CDU, die sich im Bauerschaftsausschuss klar positioniert und deutliche Kritik an einigen schon stehenden Bauten geübt hatte („Wellblechhütten“). Diese Optik gelte es bei den Neubauten zu verhindern, hatten mehrere CDU-Vertreter gefordert.