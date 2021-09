Spielfreude im Zusammenspiel mit Lebendigkeit

An der Lübecker Musikhochschule haben sich die Musiker vor über zehn Jahren zusammengefunden, sind mittlerweile durch ihre Engagements bundesweit verstreut, aber finden sich doch immer im Zeichen ihrer Liebe zur Klezmermusik zusammen.

Gruppe „Yxalag“ in der Kulturschmiede

Die Musiker der Gruppe „Yxalag“ überzeugten das Publikum in der Kulturschmiede mit einen stilistischen Crossover von traditionellen bis hin zu ganz neuen Liedern.

Passend zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ kam die Gruppe „Yxalag“ mit ihrer virtuos erklingenden Klezmermusik nach Greven. Diese Formation war schon vor drei Jahren Gast der Kulturinitiative und viele Liebhaber dieser ganz eigenen Musikrichtung hatten an diesem Abend den Weg in die Kulturschmiede gewählt.