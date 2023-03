Spitzenwert vor genau einem Jahr

Corona? Was war das noch gleich? Es ist noch gar nicht so lange her, dass alle Menschen mit Mundschutz herumliefen und Angst vor dem Virus hatten. Heute ist das alles kein Thema mehr. Dabei ist es erst ein Jahr her, dass die Corona-Welle ihren Höhepunkt erreichte.

Im Kreis Steinfurt wurde für den 22. März 2022 mit 2135 Neuerkrankungen der absolute Spitzenwert vermeldet. In Greven wurden zu diesem Zeitpunkt 987 Infizierte an einem Tag gezählt. Und heute?

Zahlen für die Kommunen werden nicht mehr mitgeteilt. Aber das Robert-Koch-Institut veröffentlicht noch Zahlen für die Kreise. Demnach wurden vorgestern 47 neue Corona-Fälle im Kreis Steinfurt vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 49,3, neue Todesfälle gab es nicht. Aber zumindest die Zahl der Corona-Fälle dürfte wesentlich höher sein.

Denn: Es gibt - auch in Greven – fast keine Test-Zentren mehr. Auf den Seiten der Stadt und des Kreises gibt es dazu auch keine Angaben mehr. Aber: Eine Teststelle gibt es dann doch noch. Die "wirfürdich"-Apotheke bietet solche Tests noch an. „Der Test ist aber kostenpflichtig, wir berechnen 9,50 Euro“, so eine Mitarbeiterin der Apotheke. Allerdings dürfe man Personen, die Symptome haben, nicht testen – merkwürdig.

Aber seit dem 1. Februar dieses Jahres besteht sowieso keine Isolationspflicht mehr. Nur Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen im Fall einer Corona-Erkrankung fünf Tage lang nicht betreten werden. Die Corona-Schutz-Verordnung, die 1073 Tage galt, ist seit dem 28. Februar ausgelaufen. Ein letztes Relikt: Noch bis zum 7. April ist das Tragen einer Atemschutzmaske für Besucher beim Betreten von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, sowie voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen Pflicht.

Aber auch danach kann das Tragen einer Atemschutzmaske per Hausrecht in Arztpraxen oder Seniorenheimen Pflicht bleiben.

Übrigens: Der erste Grevener, der sich mit Corona angesteckt hatte, war ein 22-jähriger Mann. Darüber berichtete der Kreis Steinfurt am 11. März 2020. Der Mann hatte sich offensichtlich bei einem Urlaub in der italienischen Lombardei mit dem Coronavirus angesteckt. Danach ging die Zahl langsam, aber stetig nach oben. Es folgte ein Lockdown mit Schließung der Geschäfte und der Schulen. Veranstaltungen fanden nicht statt, das Leben stand still. Eine „Geschichte“, die wohl jeder noch gut in Erinnerung hat.

Wieviel Grevener sich bis heute mit dem Corona-Virus angesteckt haben, ist nicht herauszufinden. Denn Mitte des vergangenen Jahres wurden nur noch Zahlen für den Kreis veröffentlicht. Im März 2022 wurden insgesamt 32 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Greven angegeben. Im Kreis haben sich bis heute 215 539 Menschen mit dem Virus angesteckt, oder wurden zumindest registriert.