Die alte Sporthalle in der Reckenfelder Ortsmitte steht nicht mehr. Bis zum März sollen auch die Schulgebäude folgen und dem neuen Baugebiet Platz machen.

Abrissarbeiten in der Ortsmitte

Das, was mal die Sporthalle und das Vereinsheim des SCR war, ist nur noch Schutt. Fein säuberlich getrennt liegen die Reste zu kleinen Bergen aufgetürmt: Gesteinsmaterial, Holz, Dachpappe, Stahl – so will es das Abfallwirtschaftsgesetz.