Sportliche Regenten wollen endlich durchstarten

Mia Hammelmann und Maximilian Beermann bilden das neue Kinderprinzenpaar des Grevener Karnevals. Am Sonntag treten sie ihre Ämter an.

Sie stehen schon lange in den Startblöcken, bereit für die große Aufgabe. Doch die fiese Pandemie machte ihnen ein ums andere Mal einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag dürfen sie nun endlich durchstarten. Dann werden Mia Hammelmann (11) und Maximilian Beermann (13) ihre Regentschaft als Kinderprinzenpaar des Grevener Karnevals antreten. Die Proklamation findet im Rahmen des Reckenfelder Kinderkarnevals in der Walgenbachhalle in Reckenfeld statt. Die Vorfreude steigt - und auch ein bisschen das Lampenfieber.