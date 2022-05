Stadtbibliothek ist zum ersten Mal mit dabei

Die Hefte werden am Gratis Comic Tag während der Öffnungszeiten der Bibliothek von 10 bis 13 Uhr verteilt, solange der Vorrat reicht.

Der deutschlandweite „Gratis Comic Tag“ findet am Samstag, 14. Mai, statt. Die Stadtbibliothek Greven ist zum ersten Mal als Verteiler und Akteur mit dabei.

Alle großen und kleinen Comicfans sind eingeladen, sich aus insgesamt 35 verschiedenen Heften von 19 Verlagen ihre(n) Liebling(e) auszusuchen und kostenlos mitzunehmen.

„Nachdem wir im Dezember unseren Comic- und Mangabestand aufgestockt haben, ist dieser Tag für uns ideal, um erneut auf unser Angebot aufmerksam zu machen“, freut sich Anne Thiemann von der Stadtbibliothek.

Die Hefte werden am Gratis Comic Tag während der Öffnungszeiten der Bibliothek von 10 bis 13 Uhr verteilt, solange der Vorrat reicht. Von jedem Heft gibt es 20 Exemplare, also sind insgesamt 700 Comicheftchen vorrätig. Darunter Kinder-Comics wie „Entenhausen“, „Enola Holmes“ und „Goofy“, sowie „Komi can’t comunicate“, „Batman“ und „Sebastian Fitzeks Augensammler“ für die Größeren.

Als Auftakt zum Gratis Comic Tag 2022 bietet die Stadtbibliothek Greven zwei Comic-Workshops an. Am Freitag, 13. Mai, haben Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren die Möglichkeit, der Held ihres eigenen Comics zu werden. Zusammen mit Autor Klaus Uhlenbrock aus Steinfurt werden Fotos gemacht, die mithilfe einer App und einem Tablet in der Gruppe zu einer Bildergeschichte umgearbeitet werden. Der erste Workshop startet um 15 Uhr, der zweite um 16.15 Uhr, Dauer jeweils eine Stunde. Pro Workshop sind fünf Plätze zu vergeben. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter

02571/ 920 390, per Mail an stadtbibliothek@stadt-greven.de oder persönlich in der Bibliothek melden.

Seit 2010 gibt es den „Gratis Comic Day“. Das US-amerikanische Vorbild – der „Free Comic Book Day“ – startete sogar bereits vor zwanzig Jahren. Die Idee: Einmal im Jahr kann man eine (Comic-)Buchhandlung oder Bibliothek besuchen und erhält vor Ort ein paar Comic-Hefte gratis. Die Auswahl ist groß: Manga, Superhelden, frankobelgische Abenteuer, Disney oder Independent Comic.

Der GCT ist auch ein gemeinsames Fest von Verlagen, Händlern und natürlich Lesern. Mit dieser Aktion möchten die Veranstalter zeigen, wie bunt und abwechslungsreich die deutsche Comiclandschaft ist und hoffen, neben einer treuen Besucherschar auch neue Kundinnen und Kunden mit dieser besonderen Kunstform zu begeistern.

Mehr Informationen zum Initiator und eine Übersicht, wer am GCT teilnimmt und welche Aktionen (Signierstunden, Lesungen, Workshops) es rund um den Tag gibt, findet man unter www.gratiscomictag.de.