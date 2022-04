Start fürs Projekt Bürgerwind 2.0

Greven

Windkraft wird auch in Greven wieder ein aktuelles Thema. Nach der Ankündigung aus dem Bund, den Ausbau der Windkraft an Land zu beschleunigen, planen die Akteure des Projektes Bürgerwind Greven einen Neuanfang. Außerdem soll eine Anlage am Vosskotten repowert werden.

Von Peter Beckmann