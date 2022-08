Idee für IT-Unternehmen entstand in Feinbrennerei Sasse

„Die Idee zur Unternehmensgründung entstand tatsächlich bei einem Treffen in der Feinbrennerei Sasse in Schöppingen“, blickt Bernhard Straukamp zurück. Genau wie Michael Gockel und Helmut Pieper war der Grevener in leitender Position bei einem Software-Haus beschäftigt, als die drei 2010 beschlossen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Der Name war auch schnell gefunden: „TRI für uns als drei Gründer, CON für Consulting also Beratung und Assets, weil wir uns vorrangig an Kunden gewandt haben, die Maschinen und technische Anlagen, also Assets, als Kapital haben.“

