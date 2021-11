Staus wegen Sperrung der Kardinal-von-Galen-Straße

Auto an Auto: Am Montagabend herrschte auf der Umgehungsstraße das nackte Chaos.

Gut, dass man bei Bildern keine Töne mitbekommt. Das Fluchen einiger Autofahrer am Montagabend wäre sicherlich nicht so charmant ausgefallen. Denn: Bedingt durch die Sperrung der Kardinal-von-Galen-Straße bildete sich an der Ampel zur Emsbrücke (Molkerei-Kreuzung genannt) ein chaotischer Stau. Besonders die Autofahrer, die aus Richtung Hallenbad nach links in Richtung Westen auf die Brücke Nordwalder Straße abbiegen wollten, benötigten sehr, sehr viel Geduld. Der Verkehr staute sich weit in die Rathausstraße und die Umgehungsstraße zurück.