Sternsinger sammeln 22.825,55 Euro

Über 22.000 Euro haben die Sternsinger in ganz Greven gesammelt. In einer Bilanz zeigt sich die Kirchengemeinde St. Martini froh über den großen Einsatz der Kinder und Betreuer.

Mittlerweile ist es trocken – nachmittags ist es etwas wärmer, aber auch feuchter. Das kann Johanna aber nicht abhalten. Zusammen mit ihren zwei Freundinnen Mia und Emma geht sie zum nächsten Haus. Die Kinder richten noch einmal ihre Kronen, klingeln an der Tür und als geöffnet wird begrüßen sie die Bewohner: „Heller Stern in der dunklen Nacht…“.

Sternsinger Schmedehausen Foto: Gemeinde St. Martinus

Gut 200 Kinder waren drei Tage in Reckenfeld, Greven, Schmedehausen, Bockolt-Guntrup und in den zugehörigen Bauerschaften unterwegs. Verkleidet als Heilige drei Könige zogen sie durch die Straßen und brachten den Menschen den Segen Gottes.

Wie in den letzten Jahren nahmen wieder neben altgedienten Königinnen und Königen viele Erstkommunion- und Kindergartenkinder an der Aktion teil, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde St. Martinus.

Sternsinger St. Josef Foto: Gemeinde St. Martinus

Dabei sammelten die Kinder unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – In Indonesien und weltweit!“ insgesamt 22.825,55 Euro Spenden. Darüber hinaus werden kleinere Beträge in diesen Tagen von einzelnen Besuchern des Pfarrbüros abgegeben und erhöhen die Gesamtsumme.

Sternsinger Kita Maria Himmelfahrt Foto: Gemeinde St. Martinus

Der Erlös wird über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ an über 1800 Projekte weltweit verteilt. Damit sind die Sternsinger das größte Hilfsprojekt von Kindern für Kinder auf der Welt.

Sternsinger Kita St. Johannes Foto: Gemeinde St. Martinus

Außerdem wurden mehrere Kartons voll haltbarer Lebensmittel in Schmedehausen gesammelt, die an die Tafel gegeben werden.

Pastoralreferent Tobias Busche ist von der großen Summe begeistert: „Jedes Jahr geben die Menschen in Greven viele Tausend Euro für Kinder in Not. Das ist einfach großartig.“ Zusammen mit Jessica Panke und Christina Stegemann koordiniert er die Sternsinger im alten Josefgebiet. Auch Julia Wietheger, die die Aktion für das alte Martinusgebiet organisiert, freut sich über die hohe Summe: Wir haben eine ähnlich hohe Anzahl an Kindern wie im letzten Jahr und auch die Spendensumme kommt der vom letzten Jahr gleich.“ Karl Sabrowski aus Reckenfeld ergänzt: „Der Einsatz der kleinen Königinnen und Könige ist super.“

Silke Schulze Beckendorf aus Schmedehausen ist ebenfalls zufrieden: „Die Kinder sammeln nicht nur Geld, sie haben auch Spaß und erfahren, dass sie als Kinder Großes leisten können“.

Die Pfarrei St. Martinus bedankt sich bei allen Spendern, Kindern und Begleitern für ihren großartigen Einsatz und freut sich darauf, auch im nächsten Jahr viele kleine Königinnen und Könige zu den Menschen zu schicken – um Segen zu bringen und Segen zu sein.

Fragen zur Sternsingeraktion beantwortet Pastoralreferent Tobias Busche (54 08 20 18).