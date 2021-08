Super Stimmung im Sitzen

Die GoodNightFolks spielen wieder, am Samstagabend im Biergarten des Landhaus Rickermann in Reckenfeld.

Endlich: Die GoodNightFolks spielen wieder, am Samstagabend im Biergarten des Landhaus Rickermann in Reckenfeld. Viel zu lange ist es her, das die Folk-Band ihren letzten Auftritt hatte. Am Samstagabend stehen die Musiker schließlich wieder auf der Bühne. Und das glücklicherweise bei angenehmer Abendsonne. Nicht bei Sturm und Regen, wie im Oktober 2020.