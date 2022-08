Tafel-Spenden werden weniger

Gabi Schürmann verteilt Brot und Süßigkeiten an die Kunden der Tafel.

Die Lebensmittelpreise steigen an. Die Spenden für die Tafel gehen zurück. Das stellt den Grevener Verein vor große Herausforderungen. „Die Supermärkte werden vielleicht sparsamer“, vermutet Ingrid Koling, „sie bestellen selbst nicht mehr so viel“. Koling leitet seit über 15 Jahren die Tafel in Greven.