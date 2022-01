Tatort-Pathologe hinter Gittern

Glatze, ernster Blick, grüner Kittel – so kennt man Joe Bausch aus dem Fernsehen. Seit 1997 tritt er regelmäßig als Pathologe Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort auf. Und auch im echten Leben ist Bausch Mediziner: Bis November 2018 arbeitete er als leitender Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. Am Samstagabend war er zu Gast in der Kulturschmiede Greven. Dort las er aus den Büchern „Knast“ und „Gangsterblues“, in denen er seine Erlebnisse, Begegnungen und Gespräche im Gefängnis literarisch verarbeitet hat.

