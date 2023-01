Taucher oder Modeschöpfer?

Noch hält der KaKiV die Identität des neuen Prinzenpaares geheim. Am 4. Februar wird das Rätsel aufgelöst. Am Samstag kann man Karten für die Proklamation kaufen.

Der Karneval kirchlicher Vereine (KaKiV) Reckenfeld lädt wieder zum fröhlichen Prinzen-Raten ein und hat auf der Vereinshomepage das traditionelle „Geheime Geräusch“ und das „Geheime Bild“ veröffentlicht.

Beim Geräusch dürfte es sich, wenn nicht alles täuscht, um Reißverschlüsse handeln. Doch der Zusammenhang bleibt rätselhaft. Wird da eine Neoprenanzug geschlossen, wie ihn Taucher nutzen? Oder öffnet und schließt ein Wanderer seinen Rucksack? Vielleicht entspringt das Geräusch auch einer beruflicher Tätigkeit, etwa im Modebereich?

Noch nebulöser ist das „Gemeine Bild“. Ist das ein Blick ins Weltall? Oder streift da jemand nachts durch den Ort? Blickt man direkt in eine Straßenlaterne?

Auch KaKiV-Präsidnet Dirk Wenselowski mag nicht über Andeutungen hinaus gehen. Ein Teil des Prinzenpaares stamme aus Reckenfelder, der andere Teil aus einem Nachbarort. Und: „Ein Teil des Prinzenpaares ist immer im Programm sehr aktiv, der andere Teil hält sich eher im Hintergrund“, verrät der Präsident. Und in der Freizeit? Das sei ein Teil des Prinzenpaares sehr sportlich unterwegs. Na, dann ist doch alles klar. Oder nicht?

Wer aus erster Hand erfahren will, wer Prinz und Prinzessin wird, sollte sich Karten für die Prinzenproklamation sichern. Diese findet am 4. Februar (Samstag), ab 19.30 Uhr bei Rickermann statt. Karten kann man zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf am kommenden Samstag, 28. Januar, ab 15 Uhr im katholischen Pfarrheim erwerben. Für die traditionelle Senioren-Sitzung am Sonntag nach der Proklamation (Eintritt: 7 Euro) gibt es Karten ausschließlich an der Tageskasse. Der Einlass erfolgt ab 14 Uhr (Kaffe und Kuchen) das Programm startet um 15 Uhr.

Apropos Programm: „Das wird wieder komplett mit Beitragen aus den eigenen Reihen gestaltet“, betont Wenselowski. Der allerdings bedauert, dass während der Coronazeit die Tanzgarde aus jungen Tänzerinnen auf der Strecke geblieben ist. Manche seien altersmäßig herausgewachsen, andere seine in Folge fehlender Proben, die nicht möglich waren, abgesprungen. Doch fürs nächste Jahr will der KaKiV gern eine neue Garde an den Start bringen.

Ansonsten sind alle froh, wieder ein Karnevalsfest ohne pandemiebedingte Einschränkungen feiern zu können. „Alle freuen sich, nach drei Jahren mal wieder richtig Gas geben zu können“, sagt Wenselowski. Allerdings, daraus macht er keinen Hehl, könne der Wegfall von Test- und Maskenpflicht auch vorsichtige Besucher abschrecken. Andere Gesellschaften haben sogar schon Proklamation und Sitzungen abgesagt, weil ihnen das Risiko zu hoch ist. Der KaKiV geht jedoch erstmal davon, den Saal bei Rickermann füllen zu können.