Teams sind durchgeboostert

Seit über einer Woche gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht/Umfrage in Greven und Saerbeck

Ein kleiner Stich. Hier lässt sich eine Frau bei einer Impfaktion des Kreises in der Grevener Caritas impfen.

Seit über einer Woche, genauer seit dem 16. März, gilt in Deutschland die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Bereits einen Tag zuvor wurde die Meldepflicht für die Einrichtungen eingeführt. Das diese in Greven und Saerbeck nur in seltenen Fällen gegriffen hat, zeigt eine Umfrage.