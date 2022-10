Terminal I soll Bürofläche werden

Bebauungsplan-Änderung am FMO

Es gab Zeiten, da wurde jeder, der sich gegen den Ausbau des Flughafens Münster-Osnabrück äußerte, in die Ecke der Zukunfts-Verhinderer gestellt (siehe auch zum Thema). Inzwischen zeigt sich, dass das, was da am Flughafen gebaut wurde, mindestens eine Nummer zu groß geworden ist. Aus diesem Grund beantragt der Flughafen jetzt den Bebauungsplan für das Terminal I zu ändern und eben dieses für eine Vermarktung zum Bespiel als Büroflächen freizumachen.