„The End“ ist auch ein Neubeginn

Sie waren die Hauptdarsteller des Tages: 132 Abschlussschülerinnen und -schüler der 10. Klassen der Nelson-Mandela-Gesamtschule erhielten ihre Abschlusszeugnisse und viel Applaus für ihre erste „Filmrolle“, über die Hälfte sogar mit der Auszeichnung des Qualifikationsvermerk, der sie dazu berechtigt, die Oberstufe zu besuchen.

Nelson-Mandela-Gesamtschule Klasse 10b Foto: Gesamtschule

Wie in den Jahren davor hatte jede der fünf Klassen einen eigenen Termin bekommen: eine Stunde für Grußworte des Schulleiters Ingo Krimphoff, des stellvertretenden Bürgermeisters Theo Große-Wöstmann, der Elternvertreter/innen, einer Delegation der Schülerschaft, des Fördervereins und der Schulpflegschaft und die feierliche Übergabe der Zeugnisse verbunden mit persönlichen Worten der Klassenleitungsteams.

In seiner Rede ging Schulleiter Ingo Krimphoff auf das Logo des Abschlusses ein: „The end – 10 Jahre im falschen Film“ ein. Auf dem Logo seien jedoch, im Gegensatz zum Original, drei verschieden hohe Bergzüge zu sehen. Da könne so mancher/m Absolventen/in die ängstliche Frage kommen, ob er/sie ausreichend gerüstet dafür sei, diese zu erklimmen.

Nelson-Mandela-Gesamtschule Klasse 10c Foto: Gesamtschule

Dafür habe die Schule ihnen das Rüstzeug mitgegeben: Bergschuhe mit gutem Profil für festen Halt, stehen für das vermittelte Wissen, das in vielen Lebenslagen dabei helfe, nicht ins Rutschen zu geraten. Eine Silbermünze stehe für die vermittelten Werte wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Verantwortung, Toleranz und Friedfertigkeit, die heutzutage in unserer Gesellschaft immer wichtiger würden. Ein stärkendes Lebkuchenherz sei auch mit im Rucksack, das symbolisch für gute Beziehungen stehe und den Mut, offen zu sein und auch bereit zu sein, sich verletzlich zu zeigen. Das Lexikon stehe für die (Fremd)Sprache als Schlüssel für gelungene Kommunikation und mache das Marschgepäck komplett. So ausgerüstet könne die Wandertour ihres Lebens weitergehen, bergauf und auch bergab durch Täler und Schluchten bis hinauf auf die höchsten Gipfel.

Nelson-Mandela-Gesamtschule Klasse 10d Foto: Gesamtschule

Auch Theo Große-Wöstmann ließ es sich nicht nehmen, zu gratulieren: „Ich freue mich, heute in so viele strahlende Gesichter zu sehen und ziehe meinen Hut vor euch, dass ihr unter durchaus schwierigen Bedingungen es geschafft habt, euren Abschluss zu machen.“

Das Schulpflegschaftsteam grüßte per Videobotschaft: „Ihr seid zu tollen, individuellen Erwachsenen geworden, packt euer Leben an, geht in die Welt, versucht sie besser zu machen und habt Spaß an allem, was ihr tut!“

Den Glückwünschen schloss sich Frau Schlautmann als Vorsitzende des Fördervereins an, die allen immer „einen kleinen Sams im Gepäck“ wünschte, der als ‚Wunscherfüller‘ fungiere.

Beim anschließenden Gruppenfoto kam dann richtig Freude auf, diesen wichtigen Abschnitt ihres Lebens geschafft zu haben. Abends folgte ein Ball in der Emssporthalle.