Theater, Hüpfburg und Blasorchester

Das Reckenfelder Blasorchester trat am Sonntag am Beach auf und sorgte unter anderem mit „Bella Ciao“ für gute Stimmung unter den Familien mit Kindern.

Carlos Santana durfte genauso wenig fehlen wie der Klassiker „Bella Ciao“, der den Verantwortlichen der Grevener Beachbar noch gut in den Ohren liegen dürfte – gespielt wurde er zum Abschied, als sich der Beach vor einigen Wochen an seinem ursprünglichen Standort an der Ems weichen musste. Gespielt wurde er auch am Sonntagnachmittag vom Reckenfelder Blasorchester.