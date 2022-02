Ticket per App, SMS oder Anruf

Nutzer der kostenpflichtigen Parkplätze in Greven sollen künftig die Gelegenheit haben, auch per App, Anruf oder SMS ein Parkticket zu lösen. Dabei wird minutengerecht abgerechnet. Zudem kann man das Parkticket von unterwegs – etwa aus dem Café – digital verlängern.

Die Stadt Greven will das so genannte Handy-Parken einführen. Nutzer der kostenpflichtigen Parkplätze in der Stadt sollen künftig die Gelegenheit haben, auch per App, Anruf oder SMS ein Parkticket zu lösen. „Das ist ein zusätzlicher Service, den wir anbieten wollen“, sagte André Kintrup, Leiter des städtischen Geschäftsbereichs Verkehr und Grün, im Betriebsausschuss. Ein genauer Zeitpunkt steht in des noch nicht fest.