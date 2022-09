Sein ganz eigener Weg zum Ziel

Ein anstrengender Tag in der Schule – der nahm für Till schon vor der ersten Stunde seinen Anfang. Der junge Mann hat Asperger-Autismus. Eine typische Begleiterscheinung ist die Neigung zur Reizüberflutung. Eine Fahrt im vollen Zug mit Fahrgästen, die sich unterhalten, telefonieren, am Handy daddeln oder Musik abspielen, war und ist eine Herausforderung für ihn. Deshalb war er oft schon gestresst, wenn er in der Schule ankam. Und dort ging es dann in unruhigen Klassenzimmern nahtlos weiter mit den Reizen. „Da ist man froh, wenn man wieder zuhause ist“, sagt er rückblickend.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch