Tommy Schneller in der Schmiede

Er sollte eigentlich die Kultursaison der KI eröffnen. Da kam Corona dazwischen. Jetzt ist Tommy Schneller mit seiner Band endlich in der Kulturschmiede.

Das Warten hat ein Ende: Eigentlich wollte die KI mit der Tommy Schneller Band im Januar die Saison eröffnet, doch nach coronabedingter Verschiebung spielt der Musiker jetzt mit seiner Band am Freitag, 30. September, 20 Uhr, in der Kulturschmiede im Kulturzentrum GBS.

Der ausgezeichnete Saxofonist, Sänger und Entertainer garantiert einen äußerst unterhaltsamen Konzertabend, heißt es in einer Pressemitteilung der KI. Schnellers Wurzeln liegen im Blues. USA Clubtournee, Europa Tournee und Festivals haben in den letzten Jahren für Furore gesorgt. Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg von Tommy Schneller: 2010, 2012, 2014, 2018 sowie gerade 2020 gab es den German Blues Award. Gekrönt wurde dies zusätzlich 2012 und 2016 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik für das Album „Smiling for a reason“ und das aktuelle Album „Backbeat“.

Die siebenköpfige Band spielt zu 98 Prozent eigene Songs. Dabei handelt es sich vorwiegend um einen Mix aus Funk, Soul, Rock und natürlich einen ordentlichen Schuss Blues. Nach nur wenigen Stücken sieht man die Konzertzuschauer tanzen und ausgelassen feiern.

Die Band besteht seit vielen Jahren und ist national sowie international bekannt auf den angesagtesten Bühnenbrettern. Tommy Schneller mit seiner einzigartigen und unverwechselbaren Stimme ist zudem ein begnadeter Entertainer, der es versteht sein Publikum mit einzubinden und zu unterhalten.

Tickets gibt es zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 16 Euro) im Vorverkauf bei Greven Marketing und der Buchhandlung Cramer + Löw. Bis Mittwoch sind noch Onlinebestellungen über www.ki-greven.de möglich.