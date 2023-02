Trecker leuchteten für die Königskinder

Am 23. Dezember 2022 fand die Lichterfahrt der KLJB Greven statt. Bei der Aktion sind über 100 geschmückte Traktoren durch die Innenstadt gefahren und haben vielen Menschen in Greven eine große Freude am Vorabend vor Heiligabend bereitet. Dabei wurden Spenden für den ambulanten Hospizdienst „Königskinder“ aus Münster gesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Landjugend hat nun alle Spenden gezählt. Dabei sind knapp 14.000 Euro durch die Lichterfahrt zusammengekommen, wobei unter anderem einige Jagdgemeinschaften aus Greven hohe Summen gespendet haben. Bruns Argrarservice aus Greven hat durch den Kalenderverkauf noch einmal 300 Euro draufgelegt und die Landjugend hat die Summe schließlich auf 15.500 Euro aufgerundet.

„Wir hatten erst geplant, dass die Landjugend die Summe bis 1000 Euro verdoppelt. Damals hatten wir geschätzt, dass maximal ein geringer vierstelliger Betrag zusammenkommt“, erklärte Christoph Wichmar aus dem Organisationsteam. „Mit so einer hohen Summe hätten wir niemals gerechnet.“

Am Samstag fand nun die Spendenübergabe an die Königskinder im Haus der Begegnung statt. Dorothee Neuhoff traf sich mit zwölf Landjugend-Mitgliedern, die sich alle an der Aktion beteiligt hatten, und erklärte ihnen, wohin das Geld nun geht. Die Königskinder sind ein ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche. Ehrenamtliche Mitarbeiter begleiten Familien in Münster und Umgebung, in denen ein Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener eine lebensverkürzende Erkrankung hat. Ihr Ziel ist es, Hilfe, Ermutigung und Unterstützung zu geben. Die Arbeit wird zu großen Teilen aus Spenden finanziert.

„Wir freuen uns, die Königskinder zu unterstützen, weil wir ihre Arbeit sehr wichtig und gut finden. Wir sind stolz, ihnen jetzt so eine Summe überreichen zu können“, sagte Theresia Markfort, die durch das Internet auf die Königskinder aufmerksam geworden ist.

Im Namen der KLJB Greven geht ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, die Aktion zu verwirklichen. Dazu gehört vor allem das Organisationsteam, der Landwirtschaftliche Ortsverein und auch die zahlreichen Treckerfahrer, die mit großer Mühe ihre Traktoren geschmückt haben. Außerdem geht ein Dankeschön an Friedhelms Schnellrestaurant in Ladbergen, wo nach der Aktion für die passende Verpflegung besorgt wurde, dann noch an die Polizei und die Stadt Greven, die die Idee von Anfang an sehr unterstützt haben, so die Pressemitteilung.