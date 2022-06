Freilichtbühne: „Currywurst und Pommes“ feiert Samstag Premiere

Premierenfieber an der Freilichtbühne Reckenfeld: Am Samstag erlebt „Currywurst und Pommes“ die erste Vorstellung

Premierenfieber an der Freilichtbühne Reckenfeld: Wenn Imbissbudenbesitzer Heinz morgens seinen Wagen öffnet – er nimmt das mit den Öffnungszeiten nicht so genau – weiß er noch nicht, wer ihm an diesem Tag über den Weg laufen wird. Zu Beginn der Sommerferien 1997 begegnen ihm auf seinem Rastplatz direkt an der Autobahn zahlreiche schräge Persönlichkeiten, Reisende und Freunde, denen er versucht, seine Currywurst mit Pommes zu verkaufen. Das klappt mal besser und mal weniger gut, doch auf jeden Fall ist eine Menge los an seiner in die Jahre gekommenen Pommesbude.