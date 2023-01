Ferienkiste in Greven und Reckenfeld: über 2000 Plätze für Kinder

Große Aktion: Die Ferienkiste bietet 2000 Plätze an. Mehr als je zuvor. Die Anmeldungen beginnen in Kürze.

Deutlich mehr Plätze als im Vorjahr und jede Menge Vorlauf für Familien zur entspannten Planung der Oster-, Sommer- und Herbstferien. Am kommenden Sonntag (15. Januar, 10 Uhr) öffnet die digitale Anmeldeplattform, auf der Eltern ihre Kinder zu Grevens Ferienprogrammen anmelden können.

Aufgrund der großen Nachfrage haben die Stadt Greven, Abenteuerkiste, Lernen fördern und die evangelische Jugendhilfe das Angebot ausgebaut. Außerdem kommen auf die Eltern Änderungen beim Anmeldeverfahren zu.

Vorweg: Mit über 2000 Plätzen stehen so viele Betreuungsplätze wie nie zuvor zur Verfügung. Der überwiegende Teil wird durch die Ferienkiste und deren Teamer geschultert. Sie versprechen Grevens Grundschulkindern im Alter von sechs bis elf Jahren in den Ferien abwechslungsreiche Tage auf dem Kinderbauernhof Wigger.

Der Auftakt zum beliebten Programm erfolgt am 3. April. Dann sind die Ferienkistenkinder und das Team der Abenteuerkiste auf dem Kinderbauernhof Wigger zu Gast. Dort, wo die Ferienkiste sowohl in den Oster- als auch in den Sommerferien ihr Hauptquartier aufschlägt, erwartet die Mädchen und Jungen eine spannende Ferienzeit, mit jeder Menge Spiel und Sport, Kreativangeboten sowie Musik und Theater.

Die Ferienkiste ist ein Ganztagesangebot. Das bedeutet, die Mädchen und Jungen melden sich für jeweils eine Ferienwoche an. Das Programm findet täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt. Bei Bedarf ist auch bereits eine Betreuung ab 7.30 Uhr möglich.

Mit Lernen fördern und die Evangelischen Jugendhilfe sind in Sachen Ferienbetreuung mittlerweile auch zwei OGS-Träger mit an Bord. Sie bieten ebenfalls abwechslungsreiche Programme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an. Und zwar an unterschiedlichen Schulstandorten der Stadt, darunter auch in Reckenfeld.

Eine Ferienwoche inklusive Verpflegung kostet in diesem Jahr 85 Euro. Eltern können ihre Kinder ab dem 15. Januar über das bewährte Online-Portal der Ferienkiste anmelden. Neu ist, dass bis Ende Februar alle Plätze kostenlos storniert und umgebucht werden können.

So sollen Familien bei einer bedarfsgerechten Ferienplanung unterstützt werden. Nach Ablauf dieser Frist entstehen Stornierungskosten, sollten gebuchte Plätze nicht mehr benötigt werden.

In der Ferienkiste steckt nicht nur das beliebte Ganztagesprogramm. Zusätzlich können die Kinder im Sommer aus mehreren Ferienlagern wählen.

Auf dem Anmeldeportal können Eltern ihre Kinder registrieren und danach anmelden. Die einzelnen Termine und Orte sind bereits jetzt online.

www.ferienkiste-greven.de