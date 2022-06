Über Sport und Austausch zum Gemeinschaftsgefühl

Serkan Alci ist mit seiner Familie 2018 nach Greven gezogen. Der gebürtige Saerbecker wohnt seitdem – unter anderem mit seiner Tochter Melina – in der Wöste. Wie so viele andere baute sich die Familie dort ein Haus und erfüllte sich den Traum eines idyllischen Heims im größten Neubaugebiet Nordrhein-Westfalens. Was in kürzester Zeit in Grevens Norden aufgebaut wurde, soll nun nach und nach zusammen wachsen. Der erste Schritt dorthin wurde mit der Gründung des Vereins „Verein der Grevener Wöste“ im vergangenen Jahr getan, am Samstag fand die erste gemeinsame Aktion statt. Es wurde sportlich, kreativ und viel gelacht – beim ersten Wöstenfest bei Sonnenschein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch