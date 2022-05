Zdenka und Jan Cejka erinnert der Ukraine-Krieg an das Ende des Prager Frühlings

Zdenka Cejka erinnert sich an einen Witz aus der Tschechoslowakei: „Es gibt eine Kuh, deren Maul in Prag ist und deren Euter in Russland.“ Die 90-Jährige jongliert geschickt drei Kaffeetassen die Treppe zum Wohnzimmer hoch. Am Tisch sitzt ihr Mann Jan Cejka (89), der sich genau erinnern kann an jenen August vor 54 Jahren, in denen die Truppen des Ostblocks den kleinen Bruderstaat überfielen. Voran russische Panzer. „Vieles war wie heute in der Ukraine“, sagt Cejak, „auch damals wussten die einfachen Soldaten nicht, was los war.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch