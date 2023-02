Unabhängiger vom Gas - auch lokal

Grüne, CDU und SPD fordern die Aufstellung einer kommunalen Wärmleitplanung. Im Umweltausschuss schlossen sich auch alle anderen Fraktion an. Das Vorhaben wurde einstimmig auf den Weg gebracht. Ziel ist es letztlich, unabhängiger von Gasimporten zu werden und auf kommunaler Ebene Alternativen zu entwickeln. Eine solche Alternative könnte zum Beispiel die Errichtung bzw. der Ausbau des Wärmenetzes sein. Die Fraktionen schreiben in ihrem Antrag, der im August formuliert wurde, dass man immer stärker die Auswirkungen des Klimawandels erlebe: ein Sommer mit Trockenheit, Wassermangel und Waldbrände in Zentraleuropa. „Es ist daher unerlässlich, einen Weg aus der Gasabhängigkeit auch für Greven zu erarbeiten“, heißt es im Antrag. Die kommunale Wärmeplanung sei zudem als (Pflicht-)Aufgabe der Kommunen in den Koalitionsverträgen auf Landes- und Bundesebene definiert worden.

