Ritter Rost feiert Premiere - und die Zuschauer singen mit

Auf der Freilichtbühne Reckenfeld herrschte am Samstagnachmittag endlich wieder Premierenfieber. Patric Sohrt vom geschäftsführenden Vorstand freute sich riesig, nach der coronabedingten Spielpause wieder Zuschauer in der romantischen Waldkulisse in Reckenfeld begrüßen zu können. Jörg Hilbert, der Autor des Musicals, hatte dem Ensemble sogar eine Grußbotschaft mit besten Wünschen für gutes Gelingen geschickt. „Wir haben Ende Januar mit den Proben begonnen, die trotz der Pandemie einigermaßen gut gelaufen sind“, erzählte Regisseur Frank Meinecke. Zur Premiere waren jedenfalls alle gut drauf und hochmotiviert. Das übertrug sich sofort auf die Zuschauer, die von Drache Koks angefeuert das Lied „Der Ton macht die Musik“ ins Rund schmetterten.