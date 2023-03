Undichtes Rohr verursacht großen Schaden

Das Informations- und Schulungsgebäude des Heimatvereins Greven am Sachsenhof konnte wegen eines Wasserschadens ein halbes Jahr nicht genutzt werden. Inzwischen ist der Wasserschaden aber behoben.

Das Informations- und Schulungsgebäude des Heimatvereins Greven am Sachsenhof konnte wegen eines Wasserschadens ein halbes Jahr nicht genutzt werden.

Es war wie so oft: Kleine Ursache, große Wirkung. Und letztere hat dafür gesorgt, dass das neue Informations- und Schulungsgebäude des Heimatvereins Greven am Sachsenhof für ein halbes Jahr nicht genutzt werden konnte. Der Grund: Wasser hatte sich in allen Bereichen des Gebäudes ausgebreitet.